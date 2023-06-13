«Смоленскавтодор» опубликовал график уборки улиц города 13-16 июня. Фото: «Смоленскавтодор».

Стал известен график уборки улиц Смоленска, которая ведётся в круглосуточном режиме:

13 июня днем уборка проходит на ул. Попова, Лавочкина, Академика Петрова.

В ночное время 13-14 июня работы запланированы на ул. Марины Расковой, ул. Кловская (остановки), ул. Фрунзе (тротуары).

В дневное время 14 июня планируется уборка на ул. Энгельса и в Ипподромном проезде.

Ночью 14-15 июня запланированы работы на ул. Крупской (тротуары), Николаева (тротуары) и в подземном переходе на Колхозной площади.

Днем 15 июня уборка планируется на ул. Соколовского, в Запольном переулке и дороге на Королевку.

В ночное время 15-16 июня работы планируются на ул. Калинина, ул. Седова (остановки), ул. Николаева (тротуары), ул. Крупской (перекресток Медгородок).

Днем 16 июня - ул. Шевченко, Киевский переулок.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске обрабатывают территории против борщевика. Работы ведутся параллельно в Промышленном и Ленинском районах города.