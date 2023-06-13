Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 12:26

Капсула с землей Смоленска отправится на Урал

В день начала Великой Отечественной войны её заложат в монумент артемовцам, погибших на полях сражений
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Капсула с землей Смоленска отправится на Урал. Фото: пресс-служба администрации города.

Капсула с землей Смоленска отправится на Урал. Фото: пресс-служба администрации города.

С 1985 года на территорию Артёмовского городского округа были завезены земли практически со всех городов-героев. Коллекция завершилась последним экспонатом – священной землёй Смоленщины. Её передача гостям из Свердловской области состоялась в сквере Памяти Героев.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Капсула отправится на Урал, и 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, земля Смоленской области будет заложена в монумент артемовцам, погибших на полях сражений.

– Эта капсула для гостей нашего города является символом отваги, славы, чести и героизма многих поколений смолян, – добавили в мэрии.

Читай также:

Историческая реконструкция освобождения Смоленска от польских захватчиков состоится 17 июня. Мероприятие пройдет возле Долгочевской башни Смоленской крепостной стены.