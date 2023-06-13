Капсула с землей Смоленска отправится на Урал. Фото: пресс-служба администрации города.

С 1985 года на территорию Артёмовского городского округа были завезены земли практически со всех городов-героев. Коллекция завершилась последним экспонатом – священной землёй Смоленщины. Её передача гостям из Свердловской области состоялась в сквере Памяти Героев.

Фото: пресс-служба администрации города.

Капсула отправится на Урал, и 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, земля Смоленской области будет заложена в монумент артемовцам, погибших на полях сражений.

– Эта капсула для гостей нашего города является символом отваги, славы, чести и героизма многих поколений смолян, – добавили в мэрии.

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