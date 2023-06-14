В 2024 году в Ельне Смоленской области построят модульный спортивный зал. Фото: пресс-служба администрации региона.

В ходе рабочей встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин отметил, что в Ельне отсутствуют спортивные объекты. Стороны достигли договоренности о включении райцентра в федеральный проект «Бизнес-спринт» и возведении спортзала в 2024 году.

Также чиновники обсудили возможность переноса средств, предусмотренных на возведение физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Монастырщине и Ершичах в 2025 году, на 2024 год. Министр пообещал рассмотреть этот вопрос.

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