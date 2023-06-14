В Смоленске благоустраивают зеленую зону на улице Николаева. Фото: пресс-служба администрации города.

На днях подрядчик приступил к работам возле домов №№ 47а, 47г и 31 по улице Николаева.

Сейчас на территории ведется прокладка пешеходных дорожек. По информации горадминистрации, здесь также будут установлены лавочки, урны, догбоксы и качели для детей.

В прошлом году на зеленой зоне уже провели монтаж освещения из 35 световых опор.

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