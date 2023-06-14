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НовостиЭкономика14 июня 2023 6:32

Основатель смоленского бренда «Слонвиш» выступит на Петербургском международном экономическом форуме

Валентина Ковальская расскажет о том, как выйти на экспорт и не провалиться
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Основатель смоленского бренда «Слонвиш» выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: компания «Слонвиш».

Основатель смоленского бренда «Слонвиш» выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: компания «Слонвиш».

Бренд «Слонвиш» занимается производством женских и мужских аксессуаров из дерева. Уже сегодня, 14 июня, основатель компании Валентина Ковальская выступит на Петербургском международном экономическом форуме, благодаря чему об изделиях из Смоленской области узнает вся страна.

Форум будет проходить с 14 по 17 июня. Главная тема - «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Основатель бренда «Слонвиш» расскажет о том, как выйти на экспорт и не провалиться.