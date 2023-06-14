Василий Анохин наградил смоленских медработников в преддверии профессионального праздника. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

В преддверии Дня медицинского работника врио губернатора Василий Анохин вручил ведомственные и региональные награды лучшим представителям медицинского сообщества Смоленской области. Глава региона отметил, что в числе первоочередных задач видит привлечение в профессию молодых специалистов, чтобы решить проблему кадрового дефицита в региональном здравоохранении.

– Мы уже разработали пакет мер поддержки. В том числе — повысили стипендию студентам и ординаторам, заключившим договор о целевом обучении, с 500 рублей до 3 тысяч. Будем компенсировать стоимость аренды жилья молодым специалистам, которые приедут в районные медучреждения. При необходимости готовы жилье строить. А с мая назначили региональную выплату работникам «скорой помощи» и специалистам первичного звена, которые не подпадают под действие закона о федеральных выплатах, – написал Василий Анохин на своей странице в социальной сети.

Ранее «КП» писала, что в 2024 году в Ельне Смоленской области построят модульный спортивный зал. Договоренности об этом достигли врио главы региона Василий Анохин и министр спорта РФ Олег Матыцин.