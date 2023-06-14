Фестиваль уличной культуры пройдёт в Смоленске в День молодёжи. Фото: пресс-служба администрации области.

В День молодёжи, 24 июня, на площадке дворца спорта «Юбилейный» пройдёт фестиваль уличной культуры. Время проведения – с 12:00 до 22:00.

Зрители смогут погрузиться в ряд направлений уличной жизни: музыка с выступлением сольных исполнителей и групп, фуд-мол с множеством точек с самой разнообразной едой, соревнования по hip-hop и breaking, bmx, scoot и skate, зона граффити с возможностью рисовать на легальных поверхностях.

Завершится фестиваль торжественным награждением победителей контестов на сцене и выступления артистов. Чтобы стать участником соревнований, необходимо до 18 июня зарегистрироваться на сайте smolgraff.ru. Для зрителей вход свободный.

– Такой масштабный фестиваль уличной культуры впервые проходит в Смоленске. Мы даём площадку для самовыражения представителей улиц, хотим зарядить смолян энергией улиц. В один день на площадке соберутся сотни участников и тысячи зрителей. Это тот самый момент, когда нужно заявить о себе, — поделился руководитель Творческой лаборатории «Создавай» Никита Городничев.

Мероприятие проводится при поддержке Росмолодежь.Гранты и администрации Смоленской области.

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