Каких изменений ждать в Ершичском районе?

Фото: администрация Смоленской области.

На прошлой неделе состоялась встреча с жителями Ершичского района. Её участниками стали более 250 человек.

В ходе общения поднимались самые важные для муниципалитета вопросы — дефицит медицинских кадров, ремонт дорог, благо-устройство и работа коммунальной сферы.

Спорт — детям

Одна из проблемных тем касалась создания местным школьникам условий для спортивной подготовки.

«В Ершичской школе учатся 338 ребят. Занятия организованы в трёх зданиях. В одном из них в прошлом году был проведён капремонт. В школе работают этнографический музей и комната детских инициатив — сегодня это базовая площадка районного юнармейского движения. Ребята большие молодцы!» — поделился впечатлениями глава региона.

Вместе с тем, по его словам, возможностей для занятия спортом у детей в селе не так много.

«Убедился в этом, внепланово посетив местный спорткомплекс. Сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии. Поручил обеспечить здесь требуемый уровень освещённости, заменить напольное покрытие и выполнить иные работы, чтобы дети могли возобновить тренировки», — озвучил своё решение Василий Анохин, добавив, что на 2025-й год в Ершичах запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

«Это долгожданный спортивный объект для села — такой запрос от жителей был уже давно», — прокомментировал глава региона.

Некоторые школьники района с удовольствием посещают и детскую школу искусств, однако сегодня её состояние оставляет желать лучшего — учреждению необходим капремонт.

«Будем стараться решить этот вопрос за счёт участия в нацпроекте «Культура», — пообещал глава региона. — В дополнение к этому в текущем году подведём к школе водоснабжение и оборудуем санитарные комнаты».

Также Василий Анохин поручил главе района подобрать помещение для открытия музыкального отделения.

Кадры для медицины

В ходе посещения муниципалитета врио губернатора осмотрел Ершичскую участковую больницу и по итогам принял ряд решений. В том числе и по задействованию неиспользуемых площадей объекта здравоохранения.

«Комплекс зданий медучреждения находится в хорошем состоянии. Однако на втором и третьем этажах много пустующих площадей. Поручил блоку здравоохранения проработать варианты размещения здесь отделений по различным видам медпомощи», — рассказал о принятом решении глава региона.

В ходе общения с заведующим больницей выяснилось, что здесь не в полном объёме знают о разработанных областью мерах поддержки молодых специалистов.

«Это недопустимо, поскольку именно руководитель медучреждения отвечает за укомплектованность врачебными кадрами. Тем более, что эта проблема, в том числе в Ершичском районе, — одна из наиболее острых», — отреагировал глава региона.

А для жителей села Ворга большой проблемой является невозможность получить на месте медицинскую помощь из-за отсутствия фельдшера в ФАПе.

«Договорились, что там на регулярной основе будет работать выездной специалист. Приёмы будут вестись по вторникам и четвергам», — поделился Василий Анохин.

Кроме того, жители Ворги мечтают об обустроенной детской площадке. Их просьба была услышана — врио губернатора поручил главе района взять этот вопрос на контроль.

Затрагивалась в ходе визита в муниципалитет и дорожная тематика: было решено проработать возможность установки в Ершичах видеокамер — несмотря на запрещающие знаки, через село транзитом идёт грузовой автотранспорт.

«Что касается асфальтирования объездной дороги вокруг села, включим этот вопрос в планы следующего года», — подытожил Василий Анохин.