В Смоленске провели оргкомитет по подготовке и проведению празднования 1160-летию Смоленска и 80-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков

Фото: администрация Смоленской области.

В сентябре этого года мы будем отмечать 1160-летие со дня основания Смоленска и 80-летие со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Необходимые приготовления к торжествам уже начались.

На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл установочное заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования. Напомним, что оргкомитет был создан по инициативе главы региона, и в него вошли представители общественных и деловых кругов, государственных органов, Смоленской епархии, молодёжных и волонтёрских объединений.

В ходе заседания глава региона поручил создать специализированный сайт с интерактивной событийной картой, где смоляне и гости города смогут ознакомиться с запланированными мероприятиями, локациями и датами их проведения.

По мнению врио губернатора, главным акцентом праздничной программы, посвящённой 1160-летию Смоленска и 80-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, должны стать патриотические мероприятия.

«Необходимо рассказывать подрастающему поколению о наших героических земляках, почётных жителях города Смоленска и Смоленской области. О важных исторических событиях, происходивших на Смоленской земле. Считаю это принципиально важным, поскольку без уважения к прошлому и без почитания традиций нет будущего. Именно в сохранении и трансляции этой исторической памяти — наше единство и сила», — подчеркнул Василий Анохин.

Глава региона также поручил обязательно включить в канву празднования спортивные мероприятия на профессиональных площадках и в полной мере задействовать профессиональную спортивную инфраструктуру — Дворцы спорта, ФОКи.