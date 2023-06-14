Врип губернатора прокомментировал ситуацию с состоянием дорог

Фото: администрация Смоленской области.

Одна из самых распространённых тем обращений смолян в разные органы власти касается ремонта дорог. Эту же проблему часто поднимают жители на встречах с врио губернатора Василием Анохиным.

«Во всех районах, которые я посетил за последнее время, больше всего жалоб было на состояние дорожного покрытия»,- рассказал Василий Анохин, подчеркнув, что проблема постепенно решается.

«В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируем около 400 километров трасс регионального и межмуниципального значения. Такой объём работ в регионе будет проводиться впервые. Всё благодаря поддержке Правительства России и лично Михаила Мишустина», — поделился глава региона.

Сейчас дорожный сезон — в самом разгаре. Ремонт уже идёт на 23 дорожных объектах в разных районах области и на семи улицах Смоленска. Работы стартовали в Дорогобужском, Глинковском, Велижском, Новодугинском, Вяземском, Демидовском и в других районах.

Напомним, на Смоленщине пятый год подряд проходит реализация национального проекта

«Безопасные качественные дороги». Стоит отметить, что в начале года в планах был ремонт около 300 км региональных дорог и 12 улиц Смоленска. После обращения врио губернатора к Председателю Правительства РФ Смоленская область получила дополнительные средства (2,3 млрд рублей) на ремонт ещё 92 км региональных дорог и ряда улиц областного центра.