В администрации Смоленска поделились программой очередного фестиваля «Арт-Маяковский». Фото: пресс-служба администрации города.

17 июня в 17:00 в Смоленске пройдёт очередной фестиваль «Арт-Маяковский». Здесь соберутся музыкальные группы, среди них «Зарево», «Диво», И Целого Мира Мало #ICMM, а также исполнители Андрей Иванов, Инна Петрова и другие.

Для жителей и гостей города проводятся выставка картин смоленских художников, выступление творческих коллективов, различные мастер-классы, ярмарка сувенирной продукции, развлекательная программа для детей, аквагримм и другое.

К участию в уличном фестивале приглашаются художники, музыканты, творческие коллективы, танцевальные студии, артисты, производители сувенирной продукции, летние кафе. По информации пресс-службы мэри, зарегистрироваться можно по ссылке в комментариях.

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