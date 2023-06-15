Смоляне могут посетить бесплатное занятие по йоге. Фото: пресс-служба администрации города.

18 июня в 11:00 в парке «Соловьиная роща» пройдет оздоровительная акция, посвященная Международному дню йоги. Местных жителей приглашают на бесплатное занятие.

Попробовать свои силы в йоге может любой желающий, ограничений по возрасту нет. Как сообщили в администрации города, регистрироваться нигде не нужно. Участников просят взять с собой коврик, но если у желающих не будет при себе этого атрибута, организаторы предоставят им запасные коврики.

Мероприятие начнется с торжественной части, после чего работа продолжится на трех площадках.

Ранее «КП» писала, что в администрации Смоленска поделились программой очередного фестиваля «Арт-Маяковский». Перед смолянами выступят музыкальные группы и исполнители города.