В Смоленской области снимут документальный фильм о спасшем сослуживцев Герое РФ Александре Бичаеве. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Врио губернатора Василий Анохин принял решение увековечить память Героя РФ Александра Бичаева, который ценой своей жизни в ходе спецоперации спас сослуживцев из окружения. О жизни и подвиге Александра снимут документальный фильм, а также учредят ежегодный региональный турнир по спортивному ориентированию его памяти.

О том, что Александр увлекался этим видом спорта, главе региона рассказали его родные при личной встрече.

Читай также:

Василий Анохин подпишет на ПМЭФ ряд соглашений о новых инвестпроектах в Смоленской области. На площадке Петербургского международного экономического форума врио губернатора будет работать в ближайшие три дня.