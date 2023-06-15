На границе Смоленской области сотрудники ФСБ задержали находящегося в розыске мужчину. Фото: пресс-служба ФСБ по Смоленской области.

В районе населенного пункта Красная горка Краснинского района сотрудники ФСБ задержали гражданина Российской Федерации, в отношении которого ранее поступила розыскная ориентировка.

По информации ведомства, мужчина подозревался в совершении тяжкого преступления на территории одного из регионов страны и намеривался скрыться в соседнем государстве. Задержанного передали сотрудникам полиции.

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