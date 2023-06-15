Что ждет молодежь при покупке квартиры в ипотеку

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В рамках разработки государственной программы ипотеки для молодежи ВТБ предлагает несколько инициатив, которые сделают жилищное кредитование более востребованным у россиян в возрасте от 20 до 35 лет. Банк считает необходимым запустить для них софинансируемые государством вклады, которые затем можно использовать в качестве первого взноса, а на время стройки нового жилья – помогать им субсидией на аренду. Об этом в ходе ПМЭФ-2023 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По данным Росстата, на конец 2022 года в России трудились 21,5 млн молодых людей, что составляет около 30% от всех занятых в стране. Согласно оценке рынка, их средняя заработная плата находится на уровне 40 тысяч рублей. В то же время каждый четвертый россиянин в возрасте от 18 до 35 лет арендовал жилье, следует из проведенного ВЦИОМ в 2021 году исследования.

Учитывая текущую среднюю стоимость квадратного метра в 88,7 тысяч рублей (по данным Минстроя РФ), для покупки в ипотеку жилья площадью 40 кв. м. молодым специалистам требуется копить на первый взнос не менее трех лет. В результате при попытке решить свой квартирный вопрос и для формирования первого взноса по ипотеке клиенты зачастую вынуждены оформлять потребительские кредиты, что сказывается на их долговой нагрузке. Сегодня первоочередной задачей могла бы стать поддержка государства в части формирования стартового капитала для решения квартирного вопроса. «Банк считает абсолютным приоритетом адресную поддержку населения с фокусом льготных условий на отдельных категориях. Особенно это актуально в случае завершения общей программы господдержки в 2024 году. По аналогии с нашим предложением помогать семьям с детьми и создать в России «детские депозиты» мы предлагаем рассмотреть новый инструмент – специальные вклады для молодых специалистов. Это может быть специальный счет с ежемесячным софинансированием государства, например, до 50% взноса. Такой продукт позволит молодым людям уверенно планировать будущее и рассчитывать на достойное качество жизни. По оценке банка, подобным инструментом могут пользоваться до 100 тысяч россиян ежегодно», – прокомментировал Анатолий Печатников.

По оценке топ-менеджера, изначально целевой вклад можно формировать на три года, а ставку по нему привязывать к рыночным условиям. Реализация инициативы не только поддержит молодых специалистов, но и эффективно скажется на отечественной экономике за счет поступления в бюджет «длинных» денег.

«Софинансирование взносов по вкладу – не единственный вариант возможной поддержки молодежи. Другим инструментом может стать субсидирование аренды жилья на время формирования начального капитала. В качестве дополнительной помощи может применяться и снижение ставки по ипотеке в случае рождения у заемщика двух и более детей или при покупке квартиры большой площади», – добавил Анатолий Печатников.

Ранее банк предлагал модернизировать льготную ипотеку, сделав ее адресной. Программа должна сфокусироваться на поддержке льготных категорий населения – например, врачей, учителей или многодетных семей, и на развитии стратегически важных для страны регионов, таких как Дальний Восток или моногорода. Дополнительными мерами помощи социально незащищенным категориям могут стать снижение ставки по «семейной ипотеке» в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры, увеличение лимитов по госпрограммам в регионах, где стоимость жилья не позволяет воспользоваться льготной ставкой, а также повышение максимальной суммы налогового вычета при покупке недвижимости.