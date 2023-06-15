В Международный день привлечения внимания на железнодорожных переездах в Смоленской области проходят профилактические акции

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, который в этом году приходится на 15 июня, на переездах в Смоленской области железнодорожники напоминают водителям автотранспорта о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными при пересечении железнодорожных путей. В акции также принимают участие сотрудники ГИБДД, Ространснадзора, местных администраций и транспортных предприятий. Работники МЖД вручат более 1 тыс. памяток участникам дорожного движения.

Благодаря системной профилактической работе в текущем году роста ДТП на переездах в Смоленской области по сравнению с аналогичным периодом 2022 года не допущено. Так, за истекший период на переездах произошло 1 ДТП, что аналогично тому же периоду прошлого года. Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения.

Большое внимание на Московской железной дороге уделяется техническому состоянию переездов. Почти все они оборудованы световой и звуковой сигнализацией. С начала года уже проведен ремонт на 12 переездах. Всего в 2023 году будет выполнен капитальный ремонт на переезде, расположенном на 304 км перегона Стодолище – Энгельгардтовская, проведена асфальтировка дорожного покрытия на 37 переездах.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.