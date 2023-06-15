Творческие коллективы из Татарстана выступят на 1160-летии Смоленска. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Творческие коллективы из Татарстана выступят на мероприятиях, приуроченных к 1160-летию Смоленска и 80-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

Решение было принято по итогам переговоров врио губернатора Василия Анохина с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым на ПМЭФ-2023, который проходит с 14 по 16 июня. Кроме этого, как сообщил глава региона на своей странице в социальной сети, договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и промышленности.

– Рассчитываю на плотную совместную работу. Это придаст дополнительный импульс нашим совместным социально-экономическим проектам, – добавил Василий Анохин.

Ранее «КП» писала, что Василий Анохин подпишет на ПМЭФ ряд соглашений о новых инвестпроектах в Смоленской области. На площадке Петербургского международного экономического форума врио губернатора будет работать в ближайшие три дня.