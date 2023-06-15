Итоги Петербургского международного экономического форума

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

ВТБ и правительство Рязанской области заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали заместитель президента − председателя правления ВТБ Денис Бортников и губернатор Рязанской области Павел Малков.

Цель соглашения – взаимодействие при решении приоритетных задач социально-экономического развития Рязанской области, реализации инвестиционных проектов и программ по поддержке промышленности, малого и среднего предпринимательства. Стороны планируют совместную работу по развитию системы кредитования физических и юридических лиц, в том числе с использованием механизмов господдержки, а также расширению банковской инфраструктуры.

Сегодня ВТБ обслуживает в Рязанской области около 98 тыс. розничных клиентов и 6 тыс. юрлиц и предпринимателей. При поддержке банка возводится свыше 500 тыс. кв. м жилья, реализуются проекты в сельском хозяйстве, пищевой и других отраслях промышленности, в том числе запущен промпарк «Карандаш» на территории опережающего социально-экономического развития «Лесной», рассчитанный на малые и средние производства. «Мы рады объединить усилия с правительством Рязанской области для решения приоритетных задач региона, среди которых создание благоприятных условий для инвестиционной и предпринимательской активности. Мы видим большой потенциал в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях экономики региона. Банк накопил большой опыт и экспертизу в реализации в регионах России государственных и собственных мер поддержки, которые помогли и многим предпринимателям Рязанской области запустить и расширить бизнес, а также пройти непростые периоды турбулентности», − прокомментировал Денис Бортников.

«Подписанное сегодня соглашение охватывает большое количество направлений. Это инструмент для реализации новых проектов на территории области. Мы планируем наращивать темпы нашей работы с ВТБ, в том числе в рамках инфраструктурных проектов, а также во внедрении новых банковских сервисов», - отметил губернатор Павел Малков. Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса банка в Рязанской области превышает 35 млрд рублей, портфель привлеченных средств – 20 млрд рублей. В сегменте обслуживания физлиц эти показатели достигли 24 млрд рублей и 23,7 млрд рублей соответственно.