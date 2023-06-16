Масштабная программа по обновлению общественного транспорта стартует в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленской области стартует масштабная программа по обновлению общественного транспорта. На первом этапе будет обновлен автобусный парк Смоленска. Уже до 1 сентября регион закупит в лизинг 28 низкопольных МАЗов. Договоренности об этом достиг врио губернатора Василий Анохин с гендиректором Сбербанк Лизинг Вячеславом Спировым в ходе ПМЭФ-2023.

Как сообщил глава региона на своей странице в социальной сети, новые автобусы будут оснащены цифровыми сервисами, включая безналичный расчет.

Василий Анохин подчеркнул, что это станет отличным подарком смолянам к 1160-летию Смоленска.

Ранее «КП» писала, что творческие коллективы из Татарстана выступят на 1160-летии Смоленска. Об этом врио губернатора Василий Анохин договорился с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.