В Смоленске появился памятник Герою Советского Союза, легендарной Екатерине Дёминой

Фото: smolensk.er.ru.

С первых дней войны – в операционной

Бронзовая и навеки молодая Екатерина Дёмина смотрит на Смоленск с постамента – памятник легендарной женщине установили недалеко от военного госпиталя. Именно здесь 15-летняя Катя работала санитаркой с первых дней Великой Отечественной войны, которая застала девушку 22 июня в поезде Москва-Брест. От разбомбленного состава она пешком добиралась до Смоленска, где сразу же стала помогать раненым.

«Она оказывала помощь вместе с врачами, сутками стояла у операционного стола, выхаживала раненых, стирала бинты – делала все то, что и многие ее коллеги. После участвовала и в боевых операциях, служила в разведке морской пехоты. Екатерина Илларионовна прошла всю войну от Смоленска до Вены, она – пример и напоминание для наших бойцов, которые проходят лечение в этом госпитале, и для медработников о том, как нужно относиться к Родине и к нашим ценностям», - отметил секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы, координатор партпроекта «Историческая память» на Смоленщине Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

По словам Заслуженного врача РФ, Почетного гражданина Смоленской области Евгения Каманина, в военные годы медицинские работники часто первыми принимали на себя тяготы, которые испытывает народ:

«Исторически так сложилось, что очень немного таких памятников в нашей стране – не больше семи, и очень важно, что именно на Смоленщине он появился. Бюст станет для всех нас напоминанием о подвиге врачей, которые внесли свой вклад в Великую Победу, среди Героев Советского Союза - 11 медработников».

По словам начальника военного госпиталя Андрея Бурховецкого, особенно ценно, что память о Екатерине Дёминой увековечили именно на территории медучреждения, где она начинала боевой путь.

И.о начальника военной академии войсковой ПВО ВС РФ Александр Душкин, в свою очередь, подчеркнул, что этот памятник можно считать символом подвига «простого солдата», который защищает свою Родину.

Катюша – разведчик морской пехоты

Фото: Екатерина Дёмина на Параде Победы.

В 1942 году Екатерина Дёмина поступает на службу на военно-санитарное судно, а в 43-ем, когда в Баку формировался батальон морской пехоты из моряков-добровольцев, стала санинструктором 369-го БМП. Вместе с батальоном она освобождала Темрюк, участвовала в боях за крымскую землю, брала Белгород-Днестровский. Затем был поход по Дунаю с боями через Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Чехословакию и Австрию. День Победы Екатерина Дёмина встретила в Вене.

«Она настоящий герой, проявила себя и как медик, и как боевой матрос. Она пережила все тяготы и лишения, была несколько раз ранена, но все равно продолжала исполнять свою задачу – спасала людей. Слава таким женщинам!» - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Виктор Якунин.

Бюст установили в рамках проекта «Единой России» «Историческая память» по инициативе председателя Смоленской районной Думы Сергея Эсальнека:

«В России никогда не было недостатка в настоящих героях – людях, которые являются образцами и примерами для подражания, морально-нравственными ориентирами. Екатерина Илларионовна Дёмина – именно такой человек. Смоляне должны знать имена тех, кто является гордостью и славой нашей страны».

В церемонии открытия приняла участие и сенатор РФ, лидер смоленских поисковиков Нина Куликовских. Она напомнила, что в рамках регионального проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается…» в регионе установлено уже более 20 памятников героям 1812 года и Великой Отечественной войны.

Та, что спасала жизни и защищала Родину

За годы Великой Отечественной войны Екатерина Дёмина вынесла с поля боя и спасла более 150 бойцов. Защищая раненых, лично истребила 59 врагов.

За мужество и героизм Екатерина Илларионовна награждена многими орденами и медалями, в том числе, «Флоренс Найтингейл». Эту почетную Международную награду «Красного Креста» вручили всего 46 советским женщинам. В 1990 году присвоено звание Герой Советского Союза. Ушла из жизни летом 2019 года, ей было 93 года.

В Смоленске, где Екатерина Дёмина начала боевой путь, память о подвигах легендарной женщины теперь увековечена в бронзе. Смоляне возложили цветы к новому памятнику, почтив ее подвиг и всех, кто сражался за Родину.