В Смоленске ввели особый противопожарный режим. Фото: пресс-служба администрации города.

С 15 июня в Смоленске ввели особый противопожарный режим. Ограничения связаны с использованием источников открытого огня, в том числе запрещено:

– разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ

– использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением территорий объектов общественного питания)

– выжигание сухой растительности, использование пиротехнических изделий при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность, а также проведение иных пожароопасных работ

Для выявления нарушений организуют патрульные группы, которые будут проводить регулярные рейды. По информации мэрии, смолянам, нарушающим правила пожарной безопасности, грозит административный штраф.

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