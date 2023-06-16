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НовостиОбщество16 июня 2023 8:35

В Смоленске перекроют центральную улицу для автомобилистов

Движение будет закрыто почти на три месяца
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске перекроют центральную улицу для автомобилистов. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске перекроют центральную улицу для автомобилистов. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Во время проведения работ по ремонту магистральных тепловых сетей ПАО «Квадра» будет прекращено движение транспорта по улице Докучаева (от улицы Барклая де Толли до пересечения с улицей Коммунистической).

По информации мэрии, проезд будет закрыт почти на три месяца – с 16 июня по 15 сентября. Автомобилистом просят искать пути объезда заранее.

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