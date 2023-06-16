Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Смоленска пройдёт в два этапа

Фото: Смоленский городской Совет.

Вопрос о проведении конкурса, как уточнил председатель горсовета Анатолий Овсянкин, будет рассмотрен на внеочередной сессии, проведение которой планируется 19 июня.

Депутатам, в частности, предстоит определить, где и в какое время конкурсная комиссия будет вести приём документов от кандидатов на должность Главы города, дату и место проведения двух этапов конкурса, а также утвердить условия его проведения. Соответствующий проект решения Смоленского городского Совета разработала постоянная комиссия по законности, регламенту и этике.

Полномочия Главы города Смоленска Андрея Борисова были прекращены досрочно 9 июня в связи с его отставкой по собственному желанию.