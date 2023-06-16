Смоленский авиационный завод расширит производство. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

В рамках ПМЭФ-2023 врио губернатора Василий Анохин и руководство предприятия подписали соглашение о расширении действующего производства авиационной продукции. Объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей.

Увеличение объемов производства ранее обсуждалось с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

– Стране нужны отечественные самолеты, а нам — успешные предприятия на территории региона. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным, – отметил глава региона на своей странице в социальной сети.

Ранее «КП» писала, что масштабная программа по обновлению общественного транспорта стартует в Смоленской области. Договоренности достиг врио губернатора Василий Анохин с гендиректором Сбербанк Лизинг Вячеславом Спировым.