Врип главы города Александр Новиков наградил лучших медиков Смоленска в преддверии профессионального праздника. Фото: личная страница Александра Новикова в соцсети.

В преддверии Дня медицинского работника Александр Новиков вручил почётные грамоты и благодарственные письма лучшим представителям сферы здравоохранения города Смоленска.

Наград удостоились заведующие поликлиник, врачи, медицинские сестры, сотрудники Смоленского государственного медицинского университета.

В поздравительной речи Александр Новиков выразил искреннюю благодарность всем медикам за их ежедневный труд, преданность выбранному делу, терпение и заботу о пациентах.

– Невзирая на все трудности, жертвуя личным временем, вы ежедневно приходите на помощь, выполняете очень нужную и важную работу – заботитесь о здоровье и жизни людей. Желаю профессионального роста, оптимизма и успехов во всем, что вы делаете. Пусть работа приносит удовлетворение, удовольствие и признательность пациентов, – отметил врип Главы города.

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