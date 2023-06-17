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НовостиОбщество17 июня 2023 4:46

В центре Смоленска отремонтировали пешеходную лестницу возле Громовой башни

Работу выполнили специалисты «Зеленстроя»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В центре Смоленска отремонтировали пешеходную лестницу возле Громовой башни. Фото: пресс-служба администрации города.

В центре Смоленска отремонтировали пешеходную лестницу возле Громовой башни. Фото: пресс-служба администрации города.

Возле Громовой башни в Смоленске отремонтировали разрушающуюся пешеходную лестницу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы выполнялись в течение нескольких дней специалистами «Зеленстроя». На лестнице отремонтировали ступени и обновили боковые части.

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