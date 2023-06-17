Председатель Смоленского горсовета обратился к медицинским работникам в преддверии профессионального праздника

Фото: Смоленский городской Совет.

Председатель Смоленского городского Совета, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Анатолий Овсянкин обратился к коллегам. Он поблагодарил представителей медицинского сообщества за профессионализм и высокую ответственность, пожелав успехов в труде.

- Вы трудитесь в разных учреждениях здравоохранения, имеете различные специальности, но дело каждого медицинского работника – благородное и нужное, ведь вы помогаете людям быть здоровыми, идти на поправку, чувствовать себя лучше. Я знаю и лично вижу, как врачи, медицинские сёстры, лаборанты ежедневно делают всё от них зависящее, не считаясь со временем, блестяще выполняют профессиональный долг, заряжают на победу над недугом своих подопечных, - отметил Анатолий Овсянкин.

Спикер городского парламента обратил внимание, что проводимая регионом политика по привлечению в учреждения здравоохранения Смоленщины молодых специалистов позволит обеспечивать передачу опыта новой смене медработников – это крайне важно для дальнейшего развития сферы.

- В преддверии профессионального праздника, который является одним из самых массовых в стране, благодарю медицинских работников за труд, внимательный подход к пациентам, высокую ответственность, - сказал политик, пожелав медицинским работникам успехов, крепкого здоровья и поддержки со стороны близких.