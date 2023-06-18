Историческая реконструкция освобождения города от польских захватчиков состоялась в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске состоялась историческая реконструкция освобождения города от польских захватчиков

Как сообщили в пресс-службе администрации города, это событие открывает серию мероприятий, посвященных празднованию 1160-летия Смоленска.

Реконструкторы воспроизвели освобождение города царем Алексеем Михайловичем в результате похода 1654 года и начало осады польского гарнизона русскими войсками. В воссоздании приняли участие клубы исторической реконструкции из Смоленска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Мероприятие, прошедшее у Долгочевской башни Смоленской крепостной стены, посетил временно исполняющий полномочия главы города Александр Новиков, который выступил перед смолянам с приветвенной речью.

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