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НовостиПроисшествия19 июня 2023 5:16

Дачный дом загорелся в Смоленском районе

Возможная причина случившегося – электротехническая
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Дачный дом загорелся в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Дачный дом загорелся в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В субботу, 17 июня, около 16:45 в садовом товариществе «Тепловик» произошел пожар в одном из дачных домов.

Хозяин находился на улице и в какой-то момент увидел дым из окна мансарды. Загорелся верхний этаж.

Мужчина вызвал спасателей. Полностью ликвидировать возгорание удалось меньше чем за полчаса.

– В результате произошедшего, мансардный этаж сгорел полностью, первый этаж закопчен продуктами горения, – сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Одна из возможных причин произошедшего – электротехническая.

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