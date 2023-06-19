Дачный дом загорелся в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В субботу, 17 июня, около 16:45 в садовом товариществе «Тепловик» произошел пожар в одном из дачных домов.

Хозяин находился на улице и в какой-то момент увидел дым из окна мансарды. Загорелся верхний этаж.

Мужчина вызвал спасателей. Полностью ликвидировать возгорание удалось меньше чем за полчаса.

– В результате произошедшего, мансардный этаж сгорел полностью, первый этаж закопчен продуктами горения, – сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Одна из возможных причин произошедшего – электротехническая.

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