Дождь с грозой ожидается в Смоленской области 19 июня. Фото: пресс-служба администрации города.

19 июня в Смоленске и области сохраняется переменная облачность. По прогнозам синоптиков, днём в отдельных районах пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер подует восточный 4-9 м/с, при грозе порывы будут достигать 12-15 м/с.

Температура воздуха по области: +22°C…+27°C.

В Смоленске: +24°C…+26°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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