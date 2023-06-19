Смоленская область присоединилась к Неделе информирования о важности физической активности.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сидячий или малоподвижный образ жизни, как фактор риска хронических заболеваний, находится на третьем месте после курения и гипертонии, сообщают сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Наш организм создан исторически и эволюционно для движения. Без активности сбиваются ритмы жизни и возникают болезни. Низкая физическая активность присутствует у большинства. Отсутствие необходимых движений обеспечивает развитие болезней, запускает более ранние и быстрые процессы старения.
Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики советуют повышать свою физическую активность любым доступным способом:
- делайте утреннюю зарядку;
- совершайте пешие или велопрогулки, заменяя езду на транспорте;
- выходите на 1-2 остановки раньше;
- откажитесь от лифта;
- старайтесь парковаться так, чтобы пройти лишние 100-200 метров;
- прерывайтесь на работе каждые 60 минут, чтобы встать и размяться;
- вместо телефонного звонка коллеге в соседний кабинет пройдитесь до него;
- часть обеденного перерыва выделяйте для прогулки;
- танцуйте дома во время выполнения бытовых дел;
- двигайтесь при просмотре телевизора и во время разговора по телефону;
- проводите любое ожидание активно;
- играйте во время прогулок с детьми, выгула собаки;
- выполняйте работу на даче или во дворе возле дома.
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