Смолянам рассказали, как предотвратить развитие сахарного диабета 2 типа. Фото: Алена ГУСЕВА

В регионе пациентов с сахарным диабетом 2 типа 96,6%, приводят данные специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

– Диабет – это болезнь, которая развивается в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда клетки организма не могут эффективно использовать имеющийся у него инсулин. Поэтому очень важно как можно раньше задуматься о здоровье собственной эндокринной системы, – говорят врачи. – Профилактика позволит подстраховать и продлить жизнь.

В памятках, прикрепленных ниже, представлено больше информации о заболевании, факторах риска его развития, симптомах, возможных осложнениях, диагностике, лечении и самоконтроле.

Ранее "КП" писала, что регион присоединился к Неделе информирования о важности физической активности.