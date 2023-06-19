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НовостиОбщество19 июня 2023 8:38

Смолянам рассказали, как предотвратить развитие сахарного диабета 2 типа

В России заболевание диагностировано у около 5 млн человек, в Смоленской области под наблюдением врачей-эндокринологов находятся более 30 000 пациентов
Источник:kp.ru
Смолянам рассказали, как предотвратить развитие сахарного диабета 2 типа.

Смолянам рассказали, как предотвратить развитие сахарного диабета 2 типа.

Фото: Алена ГУСЕВА

В регионе пациентов с сахарным диабетом 2 типа 96,6%, приводят данные специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

– Диабет – это болезнь, которая развивается в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда клетки организма не могут эффективно использовать имеющийся у него инсулин. Поэтому очень важно как можно раньше задуматься о здоровье собственной эндокринной системы, – говорят врачи. – Профилактика позволит подстраховать и продлить жизнь.

В памятках, прикрепленных ниже, представлено больше информации о заболевании, факторах риска его развития, симптомах, возможных осложнениях, диагностике, лечении и самоконтроле.

Ранее "КП" писала, что регион присоединился к Неделе информирования о важности физической активности.