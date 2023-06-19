«Квадра» завершила ремонт теплосети в районе проспекта Гагарина в Смоленске. Фото: ПАО «Квадра».

Специалисты ПАО «Квадра» завершили работы на участке магистральной теплосети в районе проспекта Гагарина и включили его в работу.

При готовности оборудования МУП «Смоленсктеплосеть» подача теплоносителя будет возобновлена на теплопункты организации, где происходит нагрев воды для жителей по следующим адресам:

ул. Кирова, 46, 48, 48а, 48б, 50

проезд Маршала Конева, 27б

просп. Гагарина, 23в, 25, 39, 46, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 56, 56а, 58, 60к1, 60к2, 62, 64, 66, 68, 70, 72

ул. Марии Октябрьской, 8, 10г, 12, 12а, 12б, 14, 16, 16а, 18, 20, 22

ул. Верхне-Рославльская, 13

ул. 25 Сентября, 18/2

ул. Молодёжная, 16

переулок Молодежный, 5

ул. Крупской, 28, 28а, 28б, 28в, 28е, 28д, 30, 30а, 32, 34, 34а, 38а, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52/2, 53, 55, 55а, 55б, 55в, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 63/2, 64, 65, 65а, 69/2, 73, 73а

пос. Тихвинка, 34б

Информацию по срокам подключения горячей воды можно уточнить в МУПе.

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