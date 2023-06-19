Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города пройдет в Смоленске

Фото: информационно-аналит­ическое управление Смоленского городского Совета.

В соответствии с решением горсовета, принятым в ходе внеочередной сессии 19 июня, конкурс пройдёт в два этапа:

- первый этап (конкурс документов) – 13 июля 2023 года, начало в 12 часов 00 минут;

- второй этап (индивидуальное собеседование) – 18 июля 2023 года, начало в 12 часов 00 минут.

Фото: информационно-аналитическое управление Смоленского городского Совета.

Документы, предусмотренные условиями конкурса, кандидаты смогут представить в период с 21 июня 2023 года по 10 июля 2023 года включительно с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, кабинет № 20.

Место проведения конкурса: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, кабинет № 40.

Узнать кто может стать Главой Смоленска и какие документы нужны для этого можно здесь.