В Смоленске начался ремонт улицы Полевая и 3-го Свердловского переулка. Фото: «Смоленскавтодор».

В Заднепровском районе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведется ремонт улицы Полевая и 3-го Свердловского переулка.

В прошедшие выходные на улице Полевая были выполнены работы по фрезерованию. Также на объекте будет выполнено устройство двух слоев асфальта, тротуаров, установка барьерного ограждения, дорожных знаков, тактильной плитки и нанесение разметки из горячего и холодного пластика со светоотражающими элементами. Помимо этого, в рамках работ на улице заменят остановочный павильон.

19 июня стартовали работы по ремонту 3-го Свердловского переулка. Подрядная организация приступила к фрезерованию, затем будут выполнены аналогичные работы.

Напомним, что в 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Смоленской области запланирован ремонт около 400 км, а также 12 участков улично-дорожной сети города Смоленска.

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В ближайшее время на ряд улиц вернётся горячая вода.