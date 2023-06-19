Смолянин избил собутыльника табуреткой и угрожал ему убийством. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале прошлого года между жителем Смоленска и его знакомым в одном из жилых домов на улице Седова произошла ссора. Во время конфликта подсудимый ударил собутыльника несколько раз табуретом по голове и угрожал убийством.

В июне 2022 года мужчина через открытое окно проник в один из дачных домиков. Оттуда смолянин украл бытовую технику, электроинструмент и продукты на сумму более 20 тысяч рублей.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, суд признал местного жителя виновным и назначил наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Ранее «КП» писала, что серьезное ДТП с такси произошло в Смоленской области. Пострадавших госпитализировали.