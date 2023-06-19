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НовостиОбщество19 июня 2023 14:19

Турнир по спортивному туризму прошёл в Смоленске

В нем приняли участие обучающиеся школ города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Турнир по спортивному туризму прошёл в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Турнир по спортивному туризму прошёл в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщает мэрия, на протяжении трёх дней школьники проверяли свои знания и силы в ориентировании на местности, экзаменационном походе с препятствиями и краеведческом блоке. В этом году вопросы были посвящены годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

Тут же прошли спортивные соревнования, где взрослые и дети смогли преодолеть различные дистанции по бегу. Всего было дано 142 старта во всех дистанциях.

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