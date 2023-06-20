Частицу Вечного огня из Смоленска передадут в Волгоград ко Дню памяти и скорби. Фото: пресс-служба администрации города.

Врио губернатора Василий Анохин стал участником патриотической акции «Путь Победы», которая посвящена 80-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию Сталинградской битвы.

– На Мамаевом кургане у монумента «Родина-мать зовет!» пламя вольётся в единую огненную картину как олицетворение достойного вклада смолян в разгром немецко-фашистских захватчиков. Наш долг сделать так, чтобы историческая память о войне, о Победе никогда не прерывалась, а служила прочным фундаментом суверенного развития России, счастливой и безопасной жизни будущих поколений, – сказал глава региона на торжественной церемонии.

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