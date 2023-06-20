В Смоленской области крупный пожар уничтожил лес на площади 91 гектар. Фото: департамент лесного хозяйства Смоленской области.

На территории Духовщинского района был зарегистрирован первый в этом году крупный лесной пожар на площади 91 га. Возгорание было зафиксировано спутником системы «ИСДМ-Рослесхоз». На момент обнаружения площадь низового пожара составляла 3 га, но жаркая, сухая погода, сильный ветер способствовали его быстрому распространению. Кроме того, сильное задымление и ограниченность путей подъезда затрудняли работу пожарных.

В связи с резким увеличением площади лесного пожара было решено ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Пречистенского сельского поселения Духовщинского района. По информации профильного департамента, полностью ликвидировать возгорание удалось почти за сутки. Площадь пострадавшего лесного фонда составила 91 га. По словам РТП, пожар пришел в лес с земель иных категорий, уничтожив 89 га прилегающих к лесу территорий.

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