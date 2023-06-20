Заднепровский МФЦ откроют в Смоленске в сентябре. Фото: Иван МАКЕЕВ

МФЦ в Заднепровском районе Смоленска откроют через несколько месяцев, он начнёт свою работу в сентябре. Об этом сообщили в МФЦ Смоленской области.

В настоящее время активно идет набор персонала для нового офиса. Требуются сотрудники приема, информирования и консультирования граждан, а также сотрудники отдела методики и контроля.

В коллектив готовы готовы принять и тех, кто только получает образование – студентов заочной, а также очно-заочной форм обучения, выпускников школ. Все сотрудники предварительно пройдут ознакомление с рабочим процессом.

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