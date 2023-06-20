В Смоленске готовятся к проведению велофестиваля. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске продолжается подготовка к проведению велофестиваля, который состоится 25 июня. Площадкой для старта организованной колонны велосипедистов станет территория возле ДК «Шарм». Регистрация участников и раздача номерков начнётся с 8:30, старт дадут в 10:00.

В программе фестиваля – конкурсы и призы для самых талантливых и оригинальных участников. Также, по информации мэрии, будут организованы развлекательные площадки для детей и взрослых и праздничная концертная программа.

Маршрут велопробега: ДК «Шарм» — Нормандия-Неман - Николаева — Гагарина — Дзержинского — пл. Ленина.

Ранее «КП» писала, что памятные мероприятия в День памяти и скорби пройдут в Смоленске. Программой поделились в городской администрации.