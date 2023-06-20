Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июня 2023 11:34

Врип главы Смоленска Александр Новиков потребовал привести в порядок пешеходные дорожки на Сортировке

Работы выполнили специалисты «Зеленстроя»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Врип главы Смоленска Александр Новиков потребовал привести в порядок пешеходные дорожки на Сортировке. Фото: пресс-служба администрации города.

Врип главы Смоленска Александр Новиков потребовал привести в порядок пешеходные дорожки на Сортировке. Фото: пресс-служба администрации города.

Специалисты «Зеленстроя» привели в порядок пешеходные дорожки в микрорайоне Сортировка. На необходимость провести работы указал врип главы города Александр Новиков после личного посещения указанной территории.

Как сообщили в мэрии, созданная недавно мобильная бригада Заднепровского района не только убрала мусор вдоль улицы Калинина, но и скосила траву, а также спилила дикорастущий кустарник.

Ранее «КП» писала, что врип мэра Смоленска Александр Новиков обсудил с митрополитом празднование 1160-летия города. Смоленская епархия подготовила ряд мероприятий.