Врип главы Смоленска Александр Новиков потребовал привести в порядок пешеходные дорожки на Сортировке. Фото: пресс-служба администрации города.

Специалисты «Зеленстроя» привели в порядок пешеходные дорожки в микрорайоне Сортировка. На необходимость провести работы указал врип главы города Александр Новиков после личного посещения указанной территории.

Как сообщили в мэрии, созданная недавно мобильная бригада Заднепровского района не только убрала мусор вдоль улицы Калинина, но и скосила траву, а также спилила дикорастущий кустарник.

Ранее «КП» писала, что врип мэра Смоленска Александр Новиков обсудил с митрополитом празднование 1160-летия города. Смоленская епархия подготовила ряд мероприятий.