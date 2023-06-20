Смолянин убил приятеля керамическим чайником. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Гагарина выпивал в гостях у знакомого в общежитии, когда между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина два раза ударил по голове хозяина жилища керамическим чайником.

По информации пресс-службы регионального УМВД, полицию и «скорую помощь» вызвала соседка, услышав крики. Пострадавшего доставили в больницу, где спустя некоторое время он скончался.

Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия, сообщили в СУ СК по Смоленской области. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Ранее «КП» писала, что житель Смоленска избил собутыльника табуреткой и угрожал ему убийством. Промышленный районный суд признал мужчину виновным.