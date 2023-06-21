Температура воздуха в Смоленской области поднимется до +27. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

21 июня в Смоленске и области будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер подует северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: +22°C…+27°C.

В Смоленске: +25°C…+27°C.

Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет слабо падать.

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