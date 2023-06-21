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НовостиПроисшествия21 июня 2023 5:57

Легковушка «повисла» на отбойнике на трассе в Смоленской области

Движение на трассе затруднено
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Легковушка «повисла» на отбойнике на трассе в Смоленской области. Фото: Автоподмога_67.

Легковушка «повисла» на отбойнике на трассе в Смоленской области. Фото: Автоподмога_67.

20 июня на трассе «Москва-Минск» легковушка «влетела» в ограждение. Автомобиль получил серьёзные технические повреждения.

Как сообщащи очевидцы в социальных сетях, задняя часть машины «повисла» на дорожном отбойнике. По информации автомобилистов, движение по указанной дороге затруднено. О пострадавших не сообщили.

Ранее «КП» писала, что смолянин убил приятеля керамическим чайником. Инцидент произошёл в общежитии на улице Ленинградская Набережная в Гагарине.