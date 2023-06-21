«Смоленскавтодор» опубликовал график уборки улиц города с 21 по 25 июня. Фото: «Смоленскавтодор».

В Смоленске продолжаются активные работы по уборке улиц. «Смоленскавтодор» опубликовал график работ на период с 21 по 25 июня:

21 июня в дневное время запланирована уборка в переулке Ульянова и Чуриловском переулке.

В ночное время 21-22 июня планируются работы по уборке тротуаров на проспекте Гагарина и улице Николаева.

Днем 22 июня бригады будут работать на улице Николаева (уборка карманов и съездов) на участке от ул. Багратиона до ул. Нормандия-Неман.

В ночное время 22-23 июня работы запланированы на улице Дзержинского (уборка тротуаров).

Днем 23 июня СОГБУ «Спецавто» будет проводить работы на ул. Нормандия-Неман (карманы, съезды, тротуары).

В ночное время 23-24 июня запланирована уборка тротуаров и заездных карманов на ул. Николаева (от проспекта Гагарина до ул. Багратиона).

Днем 24 июня планируется мойка проезжей части улиц: Николаева, Нормания-Неман.

Ночью 24-25 июня запланирована уборка проезжей части и тротуаров на дамбе на ул. Нахимова.

Днем 25 июня планируется мойка проезжей части на улицах Большая Краснофлотская, Витебское шоссе.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к укладке асфальта на улице Пригородной. Ремонт объекта выполняют в рамках нацпроекта.