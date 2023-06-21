В Смоленской области таможенники остановили фуру с 20 тоннами немаркированных яблок.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пограничное управление ФСБ России по Смоленской области предотвратили попытку ввоза на территорию страны фруктов импортного производства. Фуру с 20 тоннами яблок остановили в районе населенного пункта Одрино Руднянского района.
По информации Смоленской таможни, документы, подтверждающие законность перемещения перевозимого товара на территорию Российской Федерации, его происхождение и безопасность, у водителя отсутствовали. Маркировка на упаковке с фруктами также отсутствовала. Приблизительная оценочная стоимость задержанного груза превышает три миллиона рублей.
Автомобиль и перевозимый груз передали сотрудникам Смоленской таможни для проведения дальнейшего разбирательства.
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