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НовостиОбщество21 июня 2023 9:52

Смоляне выберут мероприятия к празднованию 1160-летия города

Лучшие идеи будут включены в программу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоляне выберут мероприятия к празднованию 1160-летия города. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоляне выберут мероприятия к празднованию 1160-летия города. Фото: пресс-служба администрации города.

Жителям Смоленска предлагают выбрать мероприятия к празднованию 1160-летия города. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, все идеи будут проанализированы, а лучшие из них – включены в план мероприятий и в дальнейшем реализованы.

О своём предложении можно написать на странице портала «Госуслуги».

Ранее «КП» писала, что памятные мероприятия в День памяти и скорби пройдут в Смоленске. Программой поделились в городской администрации.