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НовостиОбщество21 июня 2023 11:15

Выставка животных «Возьми друга домой!» снова пройдёт в Смоленске

Специалисты ветеринарной службы представят около 40 привитых кошек и собак
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Выставка животных «Возьми друга домой!» снова пройдёт в Смоленске.

Выставка животных «Возьми друга домой!» снова пройдёт в Смоленске.

Фото: Павел Ковальский

Смоляне смогут забрать животных из приютов, которых представят на благотворительной выставке в эту субботу с 12:00 до 14:00 возле кинотеатра «Современник».

Как рассказали в пресс-службе администрации области, специалисты ветеринарной службы представят около 40 привитых кошек и собак, которые имеют паспорта и ищут надёжный дом.

Также каждый ребёнок может принести свой рисунок с изображением домашних или бездомных животных и получить подарок для творчества. Специально для детей на площадке будет работать аниматор, организуют аквагрим.

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