Бюджет города Смоленска за 2022 год исполнен с профицитом

Фото: smolsovet.ru.

Его уже начали изучать отдельные депутатские комиссии.

Также проект документа был рассмотрен 6 июня на публичных слушаниях, в которых приняло участие 87 смолян.

Как уточнил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин, постоянные комиссии, приступившие к рассмотрению отчёта Администрации, анализируют исполнение планов по доходам, расходам.

«Бюджет Смоленска за 2022 год исполнен с профицитом: фактически полученные доходы составили 9,7 млрд рублей – с ростом к 2021 году на 1,9 млрд рублей, расходы – 9,3 млрд рублей», - сообщил Анатолий Овсянкин.

Таким образом, доходная часть бюджета увеличилась на 25 % по сравнению с уровнем 2021 года.

«Средства были направлены на решение большего числа важных для города задач: расходы в минувшем году, если сравнивать с 2021 годом, увеличились более чем на 1,7 млрд рублей – это 22,3 %», - отметил председатель планово-бюджетной комиссии горсовета Павел Самусенков, принимавший участие в публичных слушаниях.

Бюджет города сохранил социальную направленность. Доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составила в Смоленске в минувшем году 5 млрд рублей – 53,3 %. Почти половина из них – расходы на образование.

При рассмотрении этого вопроса Смоленский городской Совет руководствуется статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Смоленске, Уставом города.